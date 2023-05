Silo, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv distopica

Trama, cast e curiosità sulla nuova serie tv di fantascienza arrivata su Apple TV+ con Rebecca Ferguson protagonista Condividi

Per i fan della fantascienza è arrivata Silo, una nuova serie tv disponibile dal 5 Maggio su Apple TV+ ambientata in un futuro distopico molto cupo poiché il mondo è diventato inabitabile e migliaia di vicili vivono nel sottosuolo in un gigantesco silo. Quando una regola viene infranta si verificano alcune morti inspiegabili e l'ingegnere Juliette, interpretato da Rebecca Ferguson, prova a capire il vero scopo di quel posto che chiama casa. Silo si basa su una serie di libri di fantascienza post-apocalittici di Hugh Howey: il primo si intitola Wool, il secondo Shift e il terzo Dust. Howey nell'estate 2021 ha annunciato di essere a lavoro per scrivere il quarto che però ancora non ha un titolo ufficiale. La prima stagione della serie creata da Graham Yost segue gli eventi del primo libro per la regia di David Semel e Morten Tyldum.

Silo: di cosa parla la serie Una comunità di persone vivono nelle profondità della superficie terrestre perché il mondo come lo conosciamo non è più abitabile. Queste persone non sanno da quanto tempo sono sottoterra, né chi ha costruito il loro rifugio sicuro. Non sanno nemmeno perché non c'è vita fuori dal loro silo. L'unica cosa di cui sono sicuri è che il silo è sicuro, e "là fuori" il mondo esterno no. Protetti dall'ambiente tossico e in rovina della superficie terrestre decimata, i residenti del silo sono vincolati da rigide regole e regolamenti. Tuttavia, quando il loro stesso sceriffo infrange una di queste regole e si verificano una serie di morti inspiegabili, iniziano a sorgere domande all'interno della comunità sotterranea. L'ingegnere del silo Juliette è determinata a scoprire qual è il vero scopo del silo e inizia a indagare, scoprendo segreti scioccanti e l'oscura verità che circonda quel misterioso posto senza luce naturale. vedi anche A casa tutti bene, Muccino racconta a Sky Tg24 la seconda stagione

Il cast di Silo Rebecca Ferguson interpreta la curiosa ingegnere Juliette. Al suo fianco ci sono David Oyelowo nei panni dello sceriffo Holston, Tim Robbins nei panni di Bernard, l'attore e musicista Common nei panni di Sims, Chinaza Uche nei panni di Paul, Rashida Jones nei panni di Allison, Iain Glen nei panni del dottor Pete Nichols e Will Patton nei panni del vice Marnes. Altri membri del cast includono Harriet Walter nei panni di Martha Walker, Avi Nash nei panni di Lukas Kyle, Ferdinand Kingsley nei panni di George Wilkins, Shane McRae nei panni di Knox, Matt Gomez Hidaka nei panni di Cooper, Rick Gomez nei panni di Patrick Kennedy, Lee Drage nei panni di Franky Brown, Henry Garrett, Will Merrick nei panni di Danny e Paul Herzberg nei panni di Kilroy. leggi anche Mike Bongiorno, in arrivo una miniserie sulla sua vita

Esplorando il silo Il trailer ha mostrato alcune immagini che hanno rivelato dettagli della serie interessanti. Tim Robbins in apertura spiega quanto siano protetti i residenti del silo. Per la comunità che vive sottoterra quello è uno spazio abitativo fiorente e autosufficiente all’interno del quale esiste un ampio dipartimento agricolo che include il bestiame e una terapia intensiva neonatale più una prigione. Le persone che vivono lì non lottano per sopravvivere come in molte altre storie post-apocalittiche perchè hanno tutto quello di cui hanno bisogno. Dal trailer però si intuisce che qualcosa non va, mentre qualcuno indossa tute protettive per salire in superficie e Juliette mette in discussione alcune cose.