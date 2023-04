The Witcher, il teaser della terza stagione

L'ultimo ciclo di episodi con Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia sarà disponibile in streaming dal 29 giugno col gran finale atteso per il 27 luglio Condividi

Un teaser, diffuso online attraverso i canali ufficiali della piattaforma di streaming, rivela le date di uscita delle nuove puntate che saranno rilasciate in due parti. La prima (episodi da 1 a 5) il 29 giugno, la seconda (episodi da 6 a 8) il 27 luglio (visibiie anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il teaser trailer di The Witcher 3 L'addio ad Henry Cavill sarà carico di emozione, esattamente come si aspettano gli spettatori dello show creato da Lauren Schmidt Hissrich, che non saranno mai abbastanza pronti a salutare Geralt di Rivia così come è stato mostrato fin dalle prime puntate. In attesa della sostituzione dell'attore con Liam Hemsworth, una decisione annunciata lo scorso ottobre e che ancora fa discutere gli appassionati del titolo fantasy, il teaser trailer della nuova stagione introduce il pubblico alle atmosfere del prosieguo della storia nella quale Cavill sarà affiancato da Anya Chalotra (la maga Yennefer), da Freya Allen (la principessa Ciri) e da Joey Batey (il bardo Ranuncolo). I tre personaggi compaiono insieme nel primo poster ufficiale della stagione che è stato diffuso insieme a queste prime immagini. In un’altra posa ufficiale i tre interpreti si stringono in un abbraccio. La didascalia recita: “Family’s worth fighting for”, ovvero, la famiglia è l'unica cosa per cui vale la pena lottare.

La trama della stagione finale di Henry Cavill Tutto cambierà a partire dalla prossima estate, così Netflix risponde ai fan che da mesi si impegnano affinché gli sceneggiatori ci ripensino e restituiscano a Cavill il ruolo di Geralt di Rivia. L'attore, del quale si era detto a un certo punto che avrebbe interpretato il personaggio per ben sette stagioni, come è noto, sarà impegnato con DC e Warner Bros. nei panni di Superman e questa sarebbe, ad oggi, la motivazione principale del suo abbandono al progetto.

Secondo la sinossi ufficiale, Cavill/Geralt si batterà per proteggere la sua famiglia, appena riunita, dalle molteplici minacce che interessano soprattutto Ciri la quale deve scoprire i suoi poteri. Ad Aretuza, la fortezza dove Ciri porta a termine il suo addestramento magico, nuovi tradimenti, magia oscura e sfide metteranno alla prova i protagonisti per una dura battaglia per la sopravvivenza.

L'addio a Cavill e la trama, particolarmente avvincente, sono due delle motivazioni che hanno convinto Netflix a dividere la diffusione del nuovo materiale in due parti, una strategia di messa in onda che la piattaforma ha già testato con le stagioni più recenti di Stranger Things, Lucifer o You ottenendo maggiore attenzione sui titoli dagli spettatori.

