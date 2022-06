The Witcher 3, la foto dal backstage

È in corso la produzione della terza stagione della serie firmata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

La realizzazione della terza stagione della produzione The Witcher è ormai entrata nel vivo. Nelle scorse ore Steve Gaub , produttore esecutivo della serie, ha condiviso uno scatto direttamente dal set.

Grande attesa per i nuovi episodi della serie con protagonista Henry Cavill ( FOTO ). Poco fa Steve Gaub ha regalato al pubblico uno scatto esclusivo dal backstage mostrando parte dell’attrezzatura utilizzata dalla produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

The Witcher, iniziate le riprese della terza stagione

The Witcher 3, Henry Cavill girerà anche in Italia

The Witcher 2, il finale della seconda stagione spiegato

Al momento massimo riserbo sulla sinossi e nessuna informazione sulla possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.