The Witcher, iniziate le riprese della terza stagione

Al via le riprese della terza stagione della serie The Witcher , come rivelato poche ore fa dall’account Instagram della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

La foto ritrae i tre attori seduti durante quella che potrebbe essere una pausa dalle riprese, al loro fianco un team che sembrerebbe occuparsi della produzione in corso. Lo scatto ha ottenuto numerosi commenti e decine di migliaia di like.

Netflix Italia ha annunciato: “La famiglia si è riunita. Sono iniziate le riprese della terza stagione di The Witcher”.

Al momento non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la sinossi e la possibile data di distribuzione su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli sui nuovi episodi.