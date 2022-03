The Witcher 3, Henry Cavill girerà anche in Italia

Secondo il sito Redanian Intelligence, la terza serie di The Witcher avrà episodi girati anche in Italia, oltre a Slovenia e Croazia Condividi

Saranno contenti tutti gli appassionati italiani della serie tv dedicata alla saga di videogame The Witcher. Secondo le indiscrezioni riferite dal sito Redanian Intelligence, The Witcher 3 sarà infatti girata in tre diverse location: Slovenia, Croazia e Italia. Vedremo quindi il bello e tenebroso britannico Henry Cavill solcare il suolo italico per girare alcuni episodi della terza stagione della serie.

I luoghi dove verrà girata The Witcher 3 Secondo quanto si può leggere sul sito di notizie, le riprese inizieranno nei primi giorni di marzo. Luogo di partenza sarà proprio l’Italia e in particolare la zona di Bolzano. Dopo pochi giorni, troupe e attori si sposteranno in Slovenia. L'ultima tappa di questa prima parte di riprese vedrà il set allestito in Croazia per una durata di dieci giorni. La produzione rimarrà attiva fino ai primi giorni di aprile. Sembra che gli attori siano già pronti per girare in Italia: a conferma infatti delle indiscrezioni, è stato sottolineato come l’attrice Freya Allan sia già presente nel nostro Paese, perché impegnata a Milano per la Fashion Week. Rimane invece ancora un’incognita la data di arrivo di Cavill.

La terza stagione di The Witcher approfondimento The Witcher 2, oltre 1 milione di dollari a episodio a Henry Cavill Slovenia, Croazia e Italia sono tre location completamente nuove all’interno della produzione della serie tv. Le riprese che verranno girate in queste prime quattro settimane copriranno però solo una piccola parte della stagione. Girare tutti gli episodi infatti comporterà un impegno dalle 21 alle 22 settimane. In questo modo The Witcher 3 potrà dirsi completamente girata a cavallo tra luglio e agosto 2022. Dopo le prime due stagioni di successo, le aspettative per il prodotto firmato Netflix sono altissime. Lo sa bene Lauren S. Hissrich, showrunner della serie, che a dicembre aveva confermato la presenza di un sequel delle prime due stagioni di The Witcher. “Questa è la nostra ultima settimana nella stanza degli autori. Abbiamo quasi finito con la fase di scripting, ed è incredibile. Siamo solo all’inizio di quello che è il processo creativo: la sceneggiatura è quasi pronta, dopodiché richiameremo i registi e gli attori per cominciare ad approfondire la storia, riflettendo sugli eventi passati per rendere la nuova stagione perfetta. Sono davvero entusiasta di come la stagione sta prendendo forma perché è basata sul mio libro preferito della saga, che è Il tempo della Guerra” aveva dichiarato Hissrich, confermando la volontà di non tradire le aspettative dei numerosissimi appassionati e di migliorare ulteriormente il prodotto finale.

The Witcher 3, la trama La terza stagione di The Witcher si basa su uno snodo importante dei romanzi di Andrzej Sapkowski, dai quali è tratta la serie. La volontà della produzione è quella di sviluppare una narrazione molto più fedele ai libri rispetto alle due stagioni precedenti. Al centro dei nuovi episodi troveremo di nuovo i destini intrecciati dei protagonisti Geralt di Rivia e Yennefer, che ad Aretusa aiuteranno Ciri ad affinare le sue arti magiche nel modo migliore possibile.