The Witcher, Freya Allan diventa Ciri: video backstage

A pochi giorni dal rilascio della seconda stagione di The Witcher , trasmessa in streaming da Netflix a partire dallo scorso 17 dicembre, puntate visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, il dibattito tra gli utenti che hanno già visto i nuovi episodi è più attivo che mai. Ad animare la discussione ci ha pensato la stessa piattaforma televisiva che ha diffuso un video con contenuti speciali in cui viene mostrato il lavoro effettuato dall'attrice Freya Allan per dare nuovo vigore al suo personaggio, la bella principessa Ciri.

Freya Allen: l'evoluzione di Ciri in un video backstage

Come sapranno gli spettatori che hanno già visto i nuovi episodi, la seconda stagione di The Witcher riserva un posto speciale a una delle protagoniste della stagione d'esordio, la principessa Ciri, interpretata fin dalle prime puntate dall'attrice inglese Freya Allan. La figlia della principessa di Cintra ha un gran potere e in questa fase della storia è chiamata a un duro addestramento per affinare le sue arti.

In un video diffuso in rete da Netflix a poca distanza dal rilascio della nuova stagione, i realizzatori dello show fantasy rivelano alcuni dettagli della produzione e delle riprese che riguardano proprio l'eroina, il cui personaggio è al centro di una forte evoluzione, tre minuti di interviste e backstage in cui a parlare è proprio Freya Allan. La giovane attrice del Regno Unito racconta in maniera appassionata la crescita di Ciri, un personaggio che nella prima stagione si è letteralmente messa alle spalle il proprio passato e che, con caparbietà, è determinata a diventare una combattente.

Entrare nella parte ha significato per l'attrice intraprendere una seria routine sportiva in cui ha imparato a tirare di spada e non solo. Anche la showrunner e sceneggiatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich, che compare nel filmato, loda apertamente l'impegno della Allan nel calarsi nella nuova versione del suo personaggio.