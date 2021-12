The Witcher: Blood Origin, teaser trailer italiano della serie prequel

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie che racconta le origini delle avventure di Geralt di Rivia. Dopo le due stagioni dello show televisivo con protagonista Henry Cavill e dopo il prequel animato intitolato “Nightmare of the wolf”, questo nuovo capitolo - atteso per il 2022 su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) - racconterà le radici dell'intera saga

È uscito il teaser trailer italiano di The Witcher: Blood Origin, la serie televisiva che si offre come prequel delle avventure di Geralt di Rivia.



Dopo le due stagioni dello show televisivo con protagonista Henry Cavill e dopo il prequel animato intitolato Nightmare of the Wolf, questo nuovo capitolo - atteso per il 2022 su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) - racconterà le radici dell'intera saga.



Si tratta dell'ennesima dimostrazione di come l'universo Netflix di The Witcher continui a espandersi senza sosta. Quindi si tratta dell'ennesima dimostrazione del successo di questo franchise, anche.



Tra i personaggi che compaiono nel video che anticipa ciò che vedremo si vedono la Scian di Michelle Yeoh, Fjall impersonato da Laurence O’Fuarain e la Elle interpretata da Sophia Brown.



Il cast dello show è ricchissimo e comprende pure Lenny Henry (Chief Druid Balor), Mirren Mack (Merwyn), Zach Wyatt (Syndril), Huw Novelli (Callan), Nathaniel Curtis come Brían; Jacob Collins-Levy (Eredin), Dylan Moran (Uthrok One-Nut), Lizzie Annis (Zacaré), Francesca Mills (Meldof), e Amy Murray (Fenrik).



Il teaser trailer però ci mostra quelli che sembrerebbero i tre protagonisti principali della nuova serie, il cui particolare fisico delle orecchie a punta ci suggerisce a quale razza appartengono: quella degli elfi.



Potete guardare il teaser trailer italiano della serie televisiva The Witcher: Blood Origin nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.