Michelle Yeoh nel cast della serie tv The Witcher: Blood Origin

La star orientale sarà protagonista serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher, prpssimamente in onda su Netflix (visibile anche su Sky Q) Condividi:

Netflix annuncia la partecipazione di Michelle Yeoh nel ruolo di Scían in The Witcher: Blood Origin, una serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher. Scían è l'ultima della sua tribù nomade elfica, nessuno può competere con la sua abilità con la spada e nessuno prova così tanto dolore quanto lei. Quando decide di recuperare una spada sacra, sottratta alla sua decaduta tribù con mezzi nefasti, si lancia in una ricerca mortale che cambierà le sorti del continente.

The Witcher: Blood Origin, il cast approfondimento The Witcher 2, il teaser trailer dedicato a Geralt Insieme a Michelle Yeoh, nel cast ci sarà Laurence O'Fuarain che reciterà nel ruolo di Fjall: nato in un clan di guerrieri che hanno giurato di proteggere un Re, Fjall porta una profonda cicatrice dentro di sé: la morte di una persona amata, caduta in battaglia cercando di salvarlo. Una cicatrice che non gli permetterà di fare pace con se stesso e con il mondo che lo circonda. Nella sua ricerca di redenzione, Fjall si ritroverà a combattere al fianco degli alleati più improbabili mentre intraprende un percorso di vendetta in un continente in subbuglio. Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi.