Friends, Jennifer Grey ha lasciato la serie tv per problemi di ansia

Nel 1995, sul set della prima stagione di Friends , Jennifer Grey ha sofferto di un’ansia così paralizzante da non riuscire a rivestire ancora una volta il ruolo di Mindy Hunter, l’ex-migliore amica e damigella d’onore di Rachel (interpretata da Jennifer Aniston ) che aveva una relazione con il suo fidanzato Barry. In un’intervista rilasciata lo scorso venerdì a MediaVillage la star di Dirty Dancing , che ha prima ricordato la felicità provata per la telefonata di ingaggio per la serie tv, della quale era una grande fan, ha poi confidato di aver cambiato atteggiamento una volta sul set. “Quando l’ho fatto, ho avuto un tale problema di ansia perché continuavano a cambiare la sceneggiatura. È molto difficile essere una guest star perché non fai parte del progetto, e cerchi davvero di capire tutto. Stavano cercando di capire chi fosse il personaggio, che scena fosse, e cambiava, cambiava, cambiava. Tutto mi ha reso così ansiosa che sono riuscita a malapena a girare la scena ”.

UN OSTACOLO RILEVANTE

All’epoca Grey non è riuscita a decifrare le proprie emozioni, “ma avevo molta ansia da prestazione, e a quel tempo non avevo capito che avevo bisogno di aiuto per affrontare l’ansia”. Una volta completato l’episodio, l’attrice ha però acquisito consapevolezza del fatto che “tutto ciò che fai nella vita, specialmente le esperienze difficili, le esperienze davvero dolorose, difficili, sono solitamente le esperienze che sono più istruttive e utili. Nella vita, imparo sempre di più dalle esperienze che uno percepisce come un fallimento. Dai successi non impari tanto, anche se potrebbero essere divertenti. Ma è tutto parte della vita”. I problemi di ansia hanno però precluso all'attrice ulteriori opportunità di carriera, “come quando mi hanno chiesto di fare il Saturday Night Live, semplicemente non riuscivo. Ho detto “no”. Ero semplicemente troppo spaventata”. Per il ruolo di Mindy nei successivi episodi di Friends è stata poi scritturata un'altra attrice, Jana Marie Hupp: “Quando mi hanno chiesto di tornare, ho detto che non potevo. Hanno preso un’altra per interpretare il ruolo. Mi rende triste aver detto di no per continuare Friends o fare il Saturday Night Live a causa della mia ansia. La verità è che avrei voluto avere persone che mi aiutassero ad affrontare quel tipo di paura".