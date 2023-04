Mare Fuori 4, Giacomo Giorgio: "Ciro ci sarà"

La serie ha avuto un successo grandioso e ci sono molte idee per il futuro, ma intanto è arrivata una conferma per il cast che fa ben sperare i fan

Molti fan di Mare Fuori erano in attesa di sapere se Ciro Ricci fosse presente nella carta stagione e nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. La fiction RAI ha superato le 100 milioni di visualizzazioni in streaming su Rai Play coinvolgendo un ampio pubblico nelle sue storie di amore, violenza, crimine e le fragilità dell’adolescenza. Ciro muore alla fine della terza stagione, quindi come potrebbe tornare per i nuovi episodi? A spiegarlo è stato l’attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, nel corso di un’ospitata a NapoliCittàLibro.

“Sì, questo è certo, lo posso assicurare”: così Giorgio ha risposto alla domanda della giornalista, che lo ha intervistato per il Corriere del Mezzogiorno.

Nelle scorse settimane, sui social, è circolata una foto di Ciro nella Piscina Mirabilis, scenario dell’ultimo fotogramma di Mare Fuori 3. “Quella foto non doveva uscire. Non sono stato io a tirarla fuori, ma di certo non posso negare che nello scatto ci sono io” ha spiegato Giacomo Giorgio. Tuttavia, ad oggi, non è possibile sapere se Ciro sarà presente nei flashback o se “risusciterà".