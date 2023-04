The Mandalorian, Lizzo condivide le foto dal set

Lizzo su Instagram: “Star Wars è stato un sogno che non credevo possibile potesse realizzarsi"

Lizzo, Jack Black e Christopher Lloyd hanno sorpreso il pubblico apparendo come guest star nella nuova stagione della serie TV The Mandalorian. La cantante statunitense ha ora condiviso alcuni scatti dal set in compagnia dei due attori.