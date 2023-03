Ted Lasso, nell'episodio 3 c'è Prisencolinensinainciusol di Celentano

Il brano del Molleggiato è protagonista di una delle scene più importanti della puntata, facendo da colonna sonora all'ascesa del Richmond trascinato da Zava in Premier League Condividi

Un brano in finto inglese all'interno di una serie tv inglese. Prisencolinensinainciusol, canzone iconica di Adriano Celentano, si prende la scena all'interno del terzo episodio della terza stagione di Ted Lasso, la serie tv Apple TV+ visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. E se il pubblico italiano ha sicuramente gradito l'omaggio, c'è da chiedersi cosa debbano aver pensato gli inglesi nel sentire quella strana parodia della loro lingua, quel mucchio di suoni senza senso che il Molleggiato fu capace di rendere perfettamente funzionali in una sorta di proto rap dalle atmosfere decisamente funky.

La scalata del Richmond La scena cui la canzone fa da colonna sonora è una delle più divertenti e importanti della puntata. L'AFC Richmond allenato da Ted Lasso ha appena ingaggiato la star Zava (una versione parodiata di Zlatan Ibrahimovic) e grazie ai suoi gol comincia a scalare la classifica, ritrovandosi improvvisamente da squadra condannata all'ultimo posto secondo tutti i pronostici a una delle grandi rivelazioni del campionato di Premier League.

LA SCENA CON IL BRANO DI CELENTANO Tra un sontuoso stacco di testa e uno spettacolare colpo dello scorpione del nuovo centravanti, la classifica della Premier continua ad aggiornarsi mostrando la risalita del Richmond, che dopo il sorprendente pareggio ottenuto nella prima giornata di campionato sul campo del Chelsea non smette più di vincere. Intanto, grande protagonista invisibile ma chiaramente ascoltabile, diventa Celentano con Prisencolinensinainciusol. Il brano non si limita semplicemente ad accompagnare il racconto ma lo caratterizza fortemente in una sequenza del tutto priva di dialoghi in cui la musica la fa da padrona.

UN NUOVO RILANCIO PER PRISENCOLINENSINAINCIUSOL Prisencolinensinainciusol è un singolo di Adriano Celentano pubblicato nel 1972, ben 51 anni prima dell'arrivo della terza stagione di Ted Lasso. Nel 1992 ne vennero realizzate due versioni remix dance di Molella e Fargetta. Chissà che ora non possa vivere una nuova giovinezza trovando popolarità anche oltre la Manica, un po' come Running Up That Hill di Kate Bush è stata rilanciata da Stranger Things 4. Verrebbe da prendere in prestito il motto di Ted Lasso: credici!