Il caso Alex Schwazer, la docuserie arriva il 13 aprile. Il trailer

Su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, il documentario in quattro episodi che svela i retroscena di una delle più celebri vicende di doping nella storia dello sport

Campione, imbroglione reo confesso, atleta alla disperata ricerca di rivalsa e riabilitazione, vittima di complotto. Alex Schwazer è stato ed è tutto questo, a seconda dei punti di vista personali. Ed è lui, il marciatore che fu capace di vincere una medaglia d’Oro ai Giochi di Pechino 2008 prima di finire nella spirale del doping, il protagonista de Il caso Alex Schwazer, la docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories su Netflix dal 13 aprile (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smarti Stick), in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Potete vedere il trailer della docuserie nel video pubblicato in testa a questo articolo.