Christian 2, stasera i primi episodi su Sky. Le anticipazioni

L'attesa è finita. Arrivano oggi, venerdì 24 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, i primi due episodi di Christian - Seconda stagione, la serie tv Sky Original che al suo esordio, nel 2022, aveva coinvolto pubblico e critica. Da un'idea di Roberto "Saku" Cinardi, Christian è prodotta da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, anche distributore internazionale della serie, e liberamente ispirata alla graphic novel Stigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti (edita da Logos Edizioni).

SEI EPISODI

approfondimento Christian, puntate, trama e anticipazioni della stagione 2 in uscita La seconda stagione sarà composta da sei episodi diretti da Stefano Lodivichi (che è anche produttore creativo e tra gli sceneggiatori) con Edoardo Pesce (Dogman, Cuori puri, …altrimenti ci arrabbiamo!) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot) confermatissimi come interpreti.

IL CAST leggi anche Christian 2, dove è stata girata la serie TV. Le location Il resto del cast comprende Silvia D’Amico (Non essere cattivo, The place, A Casa tutti bene – La serie) nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò (Romulus, Suburra – La serie, Vita da Carlo) in quelli di Davide, erede dell’impero di Lino, il boss locale della prima stagione interpretato da Giordano De Plano, Francesco Colella (Padrenostro, Piuma, ZeroZeroZero) nel ruolo di Tomei, il losco veterinario di Città-palazzo, Gabriel Montesi (Favolacce, Romulus, Speravo de morì prima) è l’amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek (L’Arminuta, Una questione privata, Il Cacciatore) e Ivan Franek (Il Re, Noi 4, La buca) ancora nei panni - rispettivamente - del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian. Nei nuovi episodi anche Romana Maggiora Vergano (La promessa, Immaturi – La serie) che sarà di nuovo Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian.

LE NEW ENTRY NEL CAST leggi anche Christian 2, quando esce e dove vedere la seconda stagione della serie Due debutti assoluti nel cast della seconda stagione di Christian: quello di Laura Morante (Assolo, Ciliegine, Ricordati di me, A Casa Tutti Bene – La serie), che interpreterà la Nera, un misterioso personaggio pieno di sorprese, e quello di Camilla Filippi (La Stanza, In fondo al bosco, Viva l’Italia), che sarà Esther, una donna che non sembra vivere bene la presenza di Christian.

SINOSSI DEL PRIMO EPISODIO vedi anche Claudio Santamaria, i migliori film e serie TV. FOTO Lino è morto, Città Palazzo è nel caos. I clan cominciano una lotta per il potere e Christian è inerme. Rachele è alle prese con una forza che le impedisce di allontanarsi da lui, mentre Michela tiene prigioniero Davide. Matteo si lega a Esther, un’abitante di Città-Palazzo. Mentre Christian riuscirà ad imporsi come nuovo leader, Matteo dovrà coprire l’omicidio di Padre Klaus per mano del figlio, aiutato da una misteriosa donna: la Nera.

SINOSSI DEL SECONDO EPISODIO vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Il Biondo invita Christian a creare il suo regno a Città-Palazzo. Con l’aiuto di Rachele e di Matteo, Christian capisce che per rivoluzionare il quartiere deve eliminare lo spaccio. Capiamo che Matteo non è a Città-Palazzo per caso: la Nera è venuta da lui per contrastare i piani del Biondo e l’ascesa di Christian, e per farlo le serve che Matteo diventi il suo paladino.