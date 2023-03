Lost, in arrivo il documentario sulla serie TV cult

È in cantiere un progetto docu intitolato “Getting LOST”. È diretto da Taylor Morden (The Last Blockbuster) e racconterà ogni aspetto della serie di successo, dal suo storico inizio di produzione nel 2004 - quando deteneva il titolo dell'episodio pilota più costoso mai realizzato in TV - a come i fan hanno risposto all’hype, per la prima volta con forum, teorie e analisi approfondita degli episodi, a volte fotogramma per fotogramma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Siamo i passeggeri del volo 815 della Oceanic Airlines, in volo da Sydney a Los Angeles”. Se questa frase vi fa venire la pelle d'oca e le lacrime agli occhi, allora la notizia che vi stiamo per dare è ciò che stavate aspettando: è in cantiere un documentario sulla serie televisiva Lost. Il documentario si intitolerà Getting LOST e ci riporterà al fenomeno generato da una delle migliori serie di tutti i tempi, definita così non soltanto da chi firma questo articolo ma, in generale, dalla critica di mezzo mondo. Anzi: dalla critica del mondo intero, ecco. Nostro Fred Chiarini a parte, come potete ascoltare dalla sua voce nel video che trovate in testa a questo articolo... Parliamo di uno show televisivo che è entrato così nel midollo degli spettatori da avere ancora un’enorme fanbase attiva, nonostante la serie si sia conclusa più di dieci anni fa, nel 2010. Dopo 13 anni dall'ultimo episodio di Lost, finalmente qualcuno ha deciso di rendere la serie cult dei dispersi sulla misteriosa isola il soggetto di un documentario. La serie di ABC è estremamente popolare ed è “accreditata per aver cambiato il modo in cui la televisione viene prodotta e consumata, e ancora oggi ispira le produzioni televisive”, scrive il giornalista Erick Massotto in un articolo di Collider pubblicato in queste ore.

Per chi non avesse potuto vivere appieno il fenomeno Lost (perché non parliamo soltanto di una serie, ma di un vero e proprio fenomeno di costume e società), uscirà questo nuovo documentario intitolato Getting LOST. L'attesissimo progetto è destinato a racchiudere l'intera esperienza della serie televisiva di J. J. Abrams sia per i fan nostalgici che per le persone che non ne sanno molto.

Il docu racconterà ogni aspetto della serie

approfondimento

J.J. Abrams e Josh Holloway insieme nella serie tv Duster

Diretto da Taylor Morden (The Last Blockbuster), il documentario racconterà ogni aspetto della serie di successo, dal suo storico inizio di produzione nel 2004 - quando deteneva il titolo dell'episodio pilota più costoso mai realizzato in TV - a come i fan hanno risposto all’hype, per la prima volta in assoluto con forum, teorie e analisi approfondita degli episodi, a volte fotogramma per fotogramma.

Inoltre non verrà tralasciata la discussione relativa al contraccolpo degli episodi finali della serie, che ancora oggi fanno imbestialire orde di fan...



Per adesso tutti dettagli relativi a Getting LOST sono top secret, inclusa la data d'uscita e quali star e produttori saranno a bordo del progetto. Anzi: a bordo del volo 815 della Oceanic Airlines. E brivido sia!