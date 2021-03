J.J. Abrams e Josh Holloway insieme nella serie tv Duster

Dopo aver condiviso il set di Lost per ben sei stagioni, il mitico regista e l’attore che vestiva i panni di James “Sawyer” Ford nella serie cult torneranno a collaborare in questo nuovo attesissimo show. Targato HBO Max e prodotto dalla Warner Bros.

Fan di Lost, tenetevi forte. Anzi, fortissimo, come se foste su un aereo che sta per precipitare, tanto per rimanere in tema: J.J. Abrams e Josh Holloway torneranno a condividere il set e lo faranno per girare Duster, la nuova attesissima serie televisiva che li vede rispettivamente regista e attore protagonista. Again.

Dopo aver collaborato per sei stagioni della serie cult ambientata sull’isola più misteriosa della storia del piccolo schermo, il popolare director e l’interprete di uno dei superstiti dell’incidente delll’aereo di linea 815 della compagnia australiana Oceanic Airlines, in volo da Sydney a Los Angeles (a chi leggendo queste parole non sono venuti i brividi è consigliato caldamente di riguardare Lost) tornano a lavorare assieme.



Galeotta è la serie televisiva Duster, targata HBO Max e prodotta dalla Warner Bros. LaToya Morgan (che sta scrivendo The Walking Dead e lavorando a Into The Badlands) e J.J. Abrams (che a livello cinematografico ha diretto due film di Star Wars e Star Trek e su ambedue gli schermi, grande e piccolo, è considerato un mito) saranno gli sceneggiatori e anche i produttori esecutivi, con la Bad Robot di Ben Stephenson che ben conoscono i fan di Lost (impossibile leggere “Bad Robot” senza sentire la relativa vocina inquietante che lo pronuncia, come prima dei titoli di testa di ciascuna delle puntate di Lost). Anche Rachel Rusch Rich della Bad Robot sarà una delle produttrici esecutive.