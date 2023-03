Il ritorno sul set di Kylie Minogue e Jason Donovan

Kylie Minogue e Jason Donovan non interpreteranno i ruoli di Charlene e Scott nello speciale one-off di Ghosts, questa è una certezza, ma non sono state date ulteriori informazioni su quali saranno i loro personaggi e i loro impegni. Non che siano ancora in via di definizione i dettagli, visto che il tutto è già stato girato e mancano ormai pochi giorni alla messa in onda, che è stata prevista per il prossimo 17 marzo. Il ritorno della coppia sul set è una grande sorpresa anche per i loro fan, visto e considerato che i due in passato hanno avuto anche una frequentazione. Evidentemente i loro rapporti sono rimasti ottimi per tutto questo tempo e non hanno avuto problemi a mostrarsi nuovamente insieme al grande pubblico. L’unico dettaglio che è finora dato sapere sulla questione, riguarda un particolare che i loro fan non potranno non cogliere e apprezzare: nell’episodio ci sarà un cenno alla carriera musicale dei due, in particolare sarà presente il loro iconico duetto del 1988, Especially For You.