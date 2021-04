Ghosts: la serie tv comedy di CBS su una casa infestata

L’adattamento della serie omonima prodotta dalla BBC One avrà come protagonisti Rose McIver e Utkarsh Ambudkar. Racconterà le avventure (e disavventure) di una giovane coppia che eredita una casa infestata dagli spettri. Ma il tema horror si mescola alla comicità, per uno show leggero che intrattiene con il sorriso

La CBS ha ordinato Ghosts, una serie televisiva che sarà l’adattamento dello show omonimo prodotto dalla BBC One.

I protagonisti di questa nuova veste del progetto saranno Rose McIver e Utkarsh Ambudkar, interpreti della giovane coppia attorno cui ruoteranno tutte le avventure e disavventure narrate nella serie.



Lo show racconterà infatti di una coppia che si trasferisce nella casa di campagna appena ereditata che però, loro malgrado, ha un’ulteriore eredità al proprio interno: è infestata dai fantasmi!



Un cliché del genere horror che viene però reinterpretato e svecchiato, trasformandosi nel pretesto per una storia che si ascrive al genere comedy, tutta da ridere insomma.

Non solo gli spettri rendono difficile la vita ai due sposini: anche la decadenza dell’abitazione, che cade letteralmente a pezzi, li metterà a dura prova. I fantasmi con cui si ritrovano a convivere sono ex inquilini della casa e diventeranno in un certo senso i loro coinquilini.