Neighbours, Margot Robbie apparirà nel finale della soap opera

Come riportato dal magazine Metro, l’episodio finale del telefilm vedrà anche la presenza di Natalie Imbruglia e Holly Valance

È il 2008 quando Margot Robbie entra a far parte del cast di Neighbours divenendo subito una delle artiste più promettenti al mondo non sapendo che nel giro di poco tempo sarebbe diventata anche una vera e propria icona mondiale capace di conquistare numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

In queste settimane Margot Robbie è impegnata con le riprese del film Barbie per la regia di Greta Gerwig, nel cast Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp e Issa Rae.

Presenti anche Marisa Abela, Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.