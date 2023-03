Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella serie Supersex. Le prime foto

L'attore interpreta il celebre divo a luci rosse nella fiction prossimamente in onda su Netlfix ( (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Gli scatti di Alessandro Borghi nelle vesti di Rocco Siffredi

approfondimento

“Al centro della scena c’è Rocco, ma non è da solo. Insieme ad Alessandro Borghi, che interpreterà il pornoattore italiano più famoso di sempre, ci saranno anche Gaia Messerklinger e Vincenzo Nemolato, che assumeranno i ruoli di Moana Pozzi e Riccardo Schicchi, e Jasmine Trinca”, così scrive Netflix a corredo delle tre immagini, di cui due dedicate proprio a Borghi nei panni di Siffredi. La serie è ambientata all’inizio degli anni Novanta, quando il pornoattore iniziava la sua carriera e si faceva notare per le sue “doti” straordinarie. La somiglianza tra Borghi e Siffredi, così come si vede anche dalle foto, è davvero elevata. L’attore ha lavorato molto sulle espressioni e sulla gestualità del pornoattore per avvicinarsi ancora di più al suo personaggio e il risultato sembra davvero essere convincente, anche se i più scettici aspettano di vedere almeno un teaser del prodotto per lasciare il loro giudizio sulla qualità del lavoro fatto su Borghi, che ha comunque avuto contatti molto stretti con l’attore per tutta la durata delle riprese.