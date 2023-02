Bobby Axelrod è tornato per la nuova settima stagione della serie tv e ha nuovamente il volto di Lewis Condividi

Showtime ha annunciato che il vincitore dell'Emmy Damian Lewis tornerà nei panni del personaggio Bobby "Axe" Axelrod nell'imminente settima stagione di Billions. Dopo aver lasciato la serie alla fine della quinta stagione, il beniamino dei fan è pronto a tornare in azione per i nuovi episodi, in particolare in sei delle 12 puntate della stagione. Fin dall'inizio è stato sempre lasciato spazio al personaggio di Bobby per tornare, con il co-creatore Brian Koppelman che ha detto a Entertainment Weekly: "Gli addii per Billions non sono mai permanenti; nulla è inciso nella pietra".

Il ritorno di Bobby approfondimento Billions, cosa sapere sulla stagione 6 Koppelman ha detto a EW che "per una serie di motivi" Damian Lewis aveva detto di voler lasciare la serie tv per qualche tempo, citando il desiderio di trascorrere più tempo con la sua famiglia e di restare di più in Inghilterra. Nell'aprile 2021 l’attore ha perso sua moglie, l'attrice Helen McCrory, morta all'età di 52 anni di cancro. Pertanto ha avuto bisogno di tempo per elaborare la perdita e ritrovare l’energia e la voglia di tornare al suo lavoro. In una dichiarazione al momento del suo allontanamento da Billions, Lewis aveva ringraziato la rete e i co-creatori della serie Koppelman e David Levien, scrivendo: “È stato un piacere e un privilegio interpretare Axe per cinque stagioni con il cast e la troupe tra i più intelligenti, più divertenti e talentuosi con cui io abbia mai lavorato. Mi mancherà la famiglia Billions. Alcuni lavori sono più di un semplice lavoro... sono amore”.

La settima stagione di Billions: cosa succede GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Nella stagione 7 le alleanze vengono capovolte. Le vecchie ferite sono armate. La lealtà viene messa alla prova, il tradimento assume proporzioni epiche e i nemici diventano amici diffidenti. E, naturalmente, torna Bobby Axelrod, mentre la posta in gioco cresce da Wall Street a tutto il mondo. Billions è interpretato anche da Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey e Daniel Breaker. Inoltre Toney Goins, che interpreta Philip, è stato promosso a personaggio regolare nella stagione 7. Creata e prodotta da Koppelman e Levien, Billions è attualmente in produzione a New York City e tornerà in onda entro la fine dell’anno.