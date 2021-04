E' morta Helen McCrory, attrice di Harry Potter e Peaky Blinders

approfondimento

Le foto più belle di Helen McCrory

Nata a Paddington il 17 agosto 1968, Helen McCrory aveva debuttato al cinema a 25 anni con una piccola parte in Intervista col vampiro di Neil Jordan, accanto a Brad Pitt e Tom Cruise, per poi alzare il livello dei propri ruoli interpretando la madre di Casanova in Casanova con Heath Ledger (2005) e Cherie Blair nel bellissimo The Queen di Stephen Frears (2007). Ulteriore popolarità le era giunta dal ruolo di Narcissa Malfoy negli ultimi tre capitoli della saga di Harry Potter, Il principe mezzosangue e le due parti de I doni della morte, tutti e tre diretti da Peter Yates. Aveva anche recitato per Scorsese (Hugo Cabret) e Sam Mendes (007 – Skyfall), prima di iniziare una fortunata carriera televisiva come Elizabeth “Polly” Gray, zia di Tommy Shelby in Peaky Blinders, il suo personaggio più popolare sul piccolo schermo. Tra le altre serie tv di successo ricordiamo anche MotherFatherSon, nel ruolo dell'ex moglie di Richard Gere, e le prime due stagioni di Penny Dreadful, in cui interpretava la veggente Evelyn Poole. Era sposata con il popolare attore Damien Lewis (Homeland, Billions), da cui aveva avuto due figli, Manon (nata nel 2006) e Gulliver (nato nel 2007): è stato lui a dare la triste notizia sui social. A stretto giro di posta è arrivato anche il tweet di J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter: "Sono devastata dalla notizia: Helen era un'attrice straordinaria e una donna meravigliosa che ci ha lasciato troppo presto".