Bosch è andata in onda per ben sette stagioni su Amazon con Titus Welliver nei panni di Henry Bosch, il poliziotto che dà il titolo alla serie. Recentemente è già andato in onda un prequel intitolato Bosch: L’eredità di cui sta per uscire in Italia la seconda stagione su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tuttavia prossimamente saranno realizzate ben due serie spin-off legate all’universo di Bosch e i fan sono curiosi di saperne di più. Entrambi i progetti sono prodotti dallo scrittore Michael Connelly, insieme a Michael Alaimo, Kendall Sherwood e Larry Andries.