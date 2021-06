Bosch 7, il trailer dell'ultima stagione

In seguito a quest’ultima stagione vi sarà spazio per uno spin-off, ancora con Titus Welliver nei panni di Bosch Condividi:

I fan di “Bosch” si preparano all’arrivo della settima e ultima stagione della serie tratta dai romanzi best seller di Michael Connelly. Appuntamento fissato per il 25 giugno 2021 su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a giugno È stato distribuito il trailer finale della nuova stagione con protagonista Titus Welliver, che torna nuovamente nei panni dell’amato detective, per un ciclo conclusivo di otto episodi. Bosch continua a portare avanti il proprio lavoro con un solo obiettivo in mente: riuscire a dare giustizia a tutti, al di là dei mezzi adoperati. Il filmato spiega in breve questo suo pensiero costante, mostrandolo mentre si lascia tormentare dai tre casi di omicidio irrisolti, relativi ad altrettante giovani donne non identificate.

approfondimento I migliori film da vedere a giugno La stagione finale però si baserà su un altro caso, inerente ben cinque omicidi. La settima annata dell’amato show si baserà sul romanzo “The Burning Room” (“La strategia di Bosch”) di Connelly, che a sua volta trova ispirazione nel caso di cronaca reale di un incendio doloso. Bosch 7, cosa sappiamo Al centro della trama vi è la morte di una bambina di 10 anni. La giovanissima vittima ha perso la vita in maniera dolorosa, tra le fiamme. Il detective Harry Bosch non può che trasformare tutto ciò in una faccenda personale. Si sente estremamente legato al caso, percependo il forte dovere di dover arrivare fino in fondo, comprendendo a pieno questa vicenda e ottenendo giustizia, a qualunque costo. L’assassino dovrà pagare ma sulla strada del detective vi sono poteri forti a contrastarlo. Nel cast, oltre a Titus Welliver, spazio per Jamie Hector, nei panni del detective Jerry Edgar. Amy Aquino è il tenente Grace Billets, Madison Lintz è Maddie Bosch, figlia del protagonista, mentre Lance Reddick è il capo della polizia Irvin Irving.