Call My Agent - Italia, Corrado Guzzanti protagonista dell'episodio 6

Insieme a Emanuela Fanelli l'attore è la guest star del sesto e ultimo episodio della serie Sky Original che andrà in onda venerdì 3 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . In questa punta Guzzanti ironizza sulla propria proverbiale ritrosia che lo porta a cestinare moltissime proposte di lavoro

Finisce con i fuochi d'artificio Call My Agent - Italia, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, remake del cult francese Dix pour cent. Nel sesto e ultimo episodio dello show, in ondavenerdì 3 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il protagonista è Corrado Guzzanti, noto per essere restio e e selettivo - fin troppo selettivo , quasi impossibile. In questa puntata l'attore continua a cestinare tutte le proposte di Elvira, la sua agente. Non risponde mai alle chiamate e si mostra refrattario a ogni offerta perché, dice, si sta dedicando a progetti personali. Quindi come potere vedere nel video in testa all'articolo, Guzzanti dice no a programmi del calibro di How I met your nonno, 110 per cento, Pechino/Pachino Express.