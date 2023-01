Chicago Fire, Taylor Kinney lascia la serie

Una notizia triste per i fan della serie tv che devono dire addio all’attore e al suo personaggio Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Taylor Kinney, che interpreta Kelly Severide in Chicago Fire, ha annunciato che si prenderà una pausa dalla serie NBC. Il suo personaggio è uno dei preferiti dai fan della serie che dovranno accettare la sua decisione, seppur a malincuore. Kinney ha recitato nel ruolo del vigile del fuoco nella serie di Dick Wolf sin dal suo lancio nel 2012 e una fonte vicina alla produzione ha confermato a Deadline che l’attore sta per congedarsi per occuparsi di una questione personale.

Le cause del congedo di Kinney approfondimento Chicago Fire, Jesse Spencer tornerà per il finale di stagione Il cast e la troupe sono stati da poco informati del congedo di Taylor Kinney, ed è probabile che la sceneggiatura dei futuri episodi della serie dovrà essere riscritta per far fronte alla sua assenza. Non si hanno conferme sulla reale causa dell’abbandono di Kinney, ma egli deve molto a questa produzione per cui è stato nominato tre volte per un People's Choice Award, vincendolo nel 2015.

Il ruolo di Taylor Kinney in Chicago Fire GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Il suo personaggio in Chicago Fire è Kelly Severide, un membro di Rescue Squad 3. Considerato un donnaiolo fin dai primi episodi della serie, recentemente ha avuto una relazione più stabile con Stella Kidd, interpretata da Miranda Rae Mayo. Si sono sposati alla fine della stagione 10. Jesse Spencer, che è uscito dalla serie nel 2021 dopo dieci anni nel dramma sui vigili del fuoco, è tornato al fianco di Kinney per il finale della stagione 10, intitolato The Magnificent City of Chicago, andato in onda lo scorso maggio 2022. I nuovi episodi di Chicago Fire riprendono l'8 febbraio su NBC e si vedrà come la produzione provvederà all’assenza di uno dei protagonisti principali, senza danneggiare troppo il futuro del prodotto televisivo.