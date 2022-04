Chicago Fire, Jesse Spencer in trattativa per tornare nella serie tv

Dopo l’addio a Chicago Fire nel corso della puntata numero 200, Jesse Spencer potrebbe riprendere il ruolo di Matthew Case per l’ultimo episodio della decima stagione Condividi

C'è una notizia entusiasmante per i fan di Chicago Fire: Jesse Spencer potrebbe presto tornare nei panni del capitano Matthew Case. Entrato a far parte del cast della serie tv nel 2012, Spencer è stato tra i protagonisti per nove stagioni e 200 puntate tonde tonde, quando ha spiazzato i fan annunciando l’addio del suo personaggio nella puntata intitolata, appunto, Two Hundred a indicare i 200 episodi raggiunti. Per chi avesse dimenticato come si fosse conclusa la vicenda che ha portato al suo addio, semplicemente il capitano Matthew Case ha preso la decisione di volare in Oregon per prendersi cura di Griffin e Ben, figli di Andy Darden, morto nelle precedenti stagioni.

approfondimento Chicago Fire, Matthew Casey: Jesse Spencer dice addio alla serie tv Attualmente, sono in onda le puntate della decima stagione di Chicago Fire, con l’ultimo episodio previsto per mercoledì 18 maggio. Una chiusura che si preannuncia letteralmente con il “botto” perché ci potrebbe essere il ritorno di Jesse Spencer alias Matthew Case. Ad alimentare le voci è stato il produttore esecutivo Derek Haas, che ha dichiarato in un’intervista di essere in trattativa con l’attore per un cameo nella puntata finale. Non è ancora chiaro se la sua presenza sarà estemporanea oppure aprirà a un definitivo ritorno a partire dall’undicesima stagione, ma solo il fatto di poterlo rivedere in Chicago Fire è una notizia che non può che far piacere a tutti gli appassionati, pronti a riabbracciare uno dei personaggi più amati.

Jesse Spencer e i suoi lavori sul piccolo schermo approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO Jesse Spencer, oltre al ruolo di Matthew Case in Chicago Fire che lo ha definitivamente consacrato come attore, deve la sua popolarità per aver partecipato a oltre 400 puntate di Neighbours. La soap opera è famosissima in Australia perché in onda addirittura dal 1985, con Spencer entrato a far parte del cast nel 1994 e rimanendovi fino al 2000, interpretando il ruolo di Billy Kennedy. Piccola curiosità: la soap opera italiana Un posto al sole inizialmente ha preso spunto proprio da Neighbours. Jesse Spencer, inoltre, lo abbiamo visto dal 2004 al 2012 anche in Dr. House nel ruolo del Dr. Robert Chase.

Il successo di Chicago Fire in Italia Chicago Fire va in onda in Italia da quasi dieci anni, dal momento che la prima stagione risale al 2013. Sin dalle prime puntate, che non seguono un numero fisso per tutte le stagioni (per esempio nella prima sono 24 e nella nona sono 16), i fan hanno potuto apprezzare Jesse Spencer nel ruolo del capitano Matthew Case. La serie tv è stata trasmessa da Premium Action sino al nono episodio della nona stagione, per poi trasferirsi su Sky.