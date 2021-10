Chicago Fire, l’addio di Matthew Casey

“Si concludono così per me ben dieci anni. Credo fosse piuttosto naturale la scelta di andare via. Prevedibile quando si sa come abbiano affrontato insieme vita e morte. Dirsi addio è davvero difficile. È avvenuto un po’ in stile ‘Ci rivedremo presto’. È stato agrodolce e l’ho apprezzato”.

Nelle prime stagioni abbiamo potuto vedere la famiglia Darden, con Matthew che si era preso cura dei fratelli quando Heather era finita in carcere (arrestata per guida in stato d’ebrezza), accusata d’omicidio colposo. Il trasferimento in Oregon era avvenuto proprio dopo la sua uscita di prigione. Un cambio vita radicale, per lasciarsi tutto alle spalle.

Nella prima stagione si è però rivisto Griffin, che ha rivelato come la sua famiglia avesse fronteggiato numerose difficoltà in questo ampio lasso di tempo. Racconta a Matt, inoltre, che sua madre è nuovamente in carcere. Per questo motivo Casey non ci pensa su due volte e decide di lasciare tutto per prendersi cura dei due fratelli. Un trasferimento che ha ovviamente messo in crisi il rapporto con Sylvie Brett. La donna ha però deciso di appoggiare la sua scelta e dare una chance al rapporto a distanza. Sa bene che i due ragazzi finiranno in affidamento senza il suo aiuto. Un passo che potrebbe non essere definitivo. Matt resterò lì fino ai 18 anni di Ben. In seguito potrebbero giungere soprese sotto l’aspetto della sceneggiatura.