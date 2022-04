Chicago Fire, Jesse Spencer tornerà per il finale di stagione

La puntata 200 di Chicago Fire, dal titolo Two Hundred, aveva segnato la fine di un’era per la serie tv di grande successo. Jesse Spencer, per tutti il pompiere Matthew Casey, aveva detto addio al suo ruolo. Dopo quella che sembra essere stata una lunga trattativa, l’attore è tornato sul set della decima stagione per la puntata conclusiva, che verrà rilasciata mercoledì 18 maggio. L’episodio specifico è stato descritto dal produttore esecutivo, Derek Haas, come “davvero epico”. Finalmente, gli appassionati di Chicago Fire potranno assistere al matrimonio tra Severide (Taylor Kinney) e Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).

In un’intervista rilasciata a Deadline, Derek Hass ha spiegato il perché del ritorno di Jesse Spencer: “La verità è che siamo andati da Jesse e gli abbiamo detto: Sei tanto amato in questo show televisivo. Con l’imminente matrimonio di Severide è impossibile che Casey non faccia il suo ritorno , vuole assolutamente vedere il suo amico che si sposa! Andiamo, amico mio! Così Jesse ha accettato di tornare per il grande finale della decima stagione di Chicago Fire. Ovviamente Matthew avrà un ruolo d’onore durante la celebrazione del rito dei “Stellaride”, con grande dispiacere di Cruz (Joe Minoso), ovviamente. Severide è stato il suo testimone di nozze quando Cruz si è sposato, sarà divertente.”

Anche Sylvie Brett tornerà nel finale di stagione

I fan di Chicago Fire si aspettano di rivedere anche un altro personaggio molto amato della serie. Stiamo parlando di Sylvie Brett (Kara Killmer), assente in alcuni episodi per andare a trovare il suo fidanzato, Casey appunto, in Oregon. I Brettsey non sembrano avere un destino roseo di fronte a loro, poiché Haas e Newman hanno confermato che, mentre la Killmer continuerà la serie, Spencer non lo farà.

In ogni caso, per l’ultima puntata della decima stagione, Sylvie ritornerà. “È un membro della Caserma 51, era solo andata a trovare Casey. I due dovranno capire che cosa ne sarà della loro relazione ed è proprio quello che scopriremo nel finale. Casey ha scelto di restare in Oregon fino a quando uno dei figli di Darden non avrà finito il liceo, dunque ci vorranno ancora tre anni. Non tornerà nella Caserma 51, almeno non per ora.” Infine Haas ha aggiunto, con fare ironico, che l’episodio è stato scritto da Newman e Michael Gilvary, per cui il matrimonio potrebbe non essere quello che tutti sognavano di vedere.

Non ci sarà invece Gabby Dawson, poiché l’interprete Monica Raymund è impegnata a dirigere un episodio della serie tv National Treasure.