Chicago Med, Kristen Hager lascia dopo una sola stagione

Negli ultimi anni, soprattutto grazie all’avvento di piattaforme dedicate come Netflix, le serie tv hanno riscontrato un enorme successo tra le persone. Quasi per caso, infatti, si inizia a seguire una prima puntata di una qualsiasi pellicola, per poi appassionarsi e vederla anche per le eventuali stagioni successive. Tra le serie tv più comuni, ci sono quelle incentrate nell’ambito medico e, a tal proposito, gli esempi possono essere veramente tanti. Da Grey’s Anatomy a Dr. House, passando per The Good Doctor e New Amsterdam, ma anche The Night Shift o Code Black. Insomma, c’è una vasta gamma così come in Italia, basti pensare al recentissimo DOC – Nelle tue mani o alla storica Un medico in famiglia.

Un addio in Chicago Med

In onda in Italia dal 2016, lo spin-off Chicago Med è arrivato alla settima stagione e, come avviene in tutte le serie tv, presenta diversi personaggi ancora presenti e altri che, al contrario, hanno abbandonato il progetto. L’ultima in ordine di tempo è l’attrice Kristen Hager che, nonostante sia stata una delle new entry della stagione corrente, non sarà presente per tutte e 22 le puntate previste. Attualmente, infatti, in Italia sono stati mandati in onda i primi 11 episodi della settima stagione di Chicago Med, dove i fan hanno potuto assistere alle vicende della Dott.ssa Stevie Hammer, interpretata proprio da Kristen Hager. La sua ultima apparizione è prevista per la puntata numero 14, quando la Dott.ssa prenderà la decisione di tornare in Michigan per provare a riconciliarsi con il marito. Quella, dunque, sarà l’ultima scena in cui vedremo Kristen Hager prima di dire addio definitivamente a Chicago Med. Un duro colpo, dunque, per i fan della serie e per coloro che si erano appassionati alle vicende della Dott.ssa Stevie Hammer. Una piccola speranza, però, viene data dai produttori Andrew Schneider e Diane Frolov. Essi, intervistati da Variety, hanno infatti assicurato che il personaggio della Dott.ssa Stevie Hammer potrebbe anche tornare in futuro, un’ipotesi legata alle successive stagioni di Chicago Med. Kristen Hager, comunque, non è nuova ad apparizioni fugaci nelle serie tv. Ad esempio, l’abbiamo vista in Gotham nel ruolo di Nora Fries, moglie di Victor Fries che cerca di bloccare la sua malattia degenerativa lasciandola congelata in una teca, in attesa di trovare una cura. Tra gli altri suoi lavori, spiccano Master of Sex, CSI: Miami e NCIS: Los Angeles.