Il miniaturista, trama e cast della serie TV su Sky

Il Miniaturista è una serie tv tra il mistery e il period drama del 2017, una coproduzione angloamericana arrivata in Italia l'11 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ambientata alla fine del XVII secolo, racconta la storia di Nella, 18enne che si trasferisce ad Amsterdam col marito, il mercante Johannes Brandt. Infelice in un matrimonio combinato e nella sua nuova famiglia, Nella riceve in dono dal marito una casa delle bambole che si rivelerà molto più che un passatempo quando al suo interno inizieranno ad apparire oggetti misteriosi

