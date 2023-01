Sergio Castellitto interpreta il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella nuova miniserie Il Nostro Generale che si concentra sull’ opera del Nucleo speciale antiterroristico guidato dal Generale. Un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi innovativi per l’epoca, collaborano con Dalla Chiesa per difendere la democrazia dalle Brigate Rosse . Sono anni di sequestri, omicidi e attentati che lasciano il segno nella storia dell’Italia e questa miniserie cerca di ricostruire la realtà di quegli anni grazie anche alla consulenza storica del giornalista Giovanni Bianconi e dei familiari del Generale nonché alcuni membri del Nucleo speciale antiterrorismo e magistrati che hanno partecipato alle indagini.

La storia ha inizio nel 1973 quando il Generale Dalla Chiesa, comandante della Legione di Palermo, viene trasferito dalla città siciliana a Torino. La città piemontese è teatro di azioni violente e di propaganda da parte delle Brigate Rosse e il Generale organizza una squadra scelta e specializzata per affrontare questo problema e proteggere la democrazia del suo paese. Il Nostro Generale cerca di sottolineare la capacità strategica di Dalla Chiesa che mette al centro della sua vita la lotta al terrorismo per molti anni, ma lascia anche spazio al suo privato al fianco della moglie Morta Fabbro che muore prematuramente e il rapporto con i tre figli, i nipotini e la seconda moglie Emanuela Setti Carraro che morirà insieme a lui a Palermo.

Il cast de Il Nostro Generale

Oltre a Sergio Castellitto che veste i panni del protagonista, nel cast appaiono Ninni Bruschetta come Tommaso Buscetta, Enrico Lo Verso come Pio La Torre, Antonio Folletto come il figlio del Generale Nicola. I carabinieri sono Andrea Di Maria, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Romano Reggiani e Flavio Furno. Mentre tra i brigatisti Ascanio Balbo, Marina Savino e Valerio Di Benedetto.

La storia vera di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nato nel 1920 a Saluzzo, Dalla Chiesa è stato un Generale e un prefetto italiano fino al suo omicidio in via Carini, a Palermo, il 3 settembre del 1982. Durante la Seconda Guerra Mondiale entra nell’Arma seguendo le orme del padre, partecipa alla Resistenza e lavora in varie città italiana tra il 1966 e il 1973. Indaga su Cosa Nostra a Palermo e poi si trasferisce a Torino dove viene nominato generale di brigata e diventa protagonista della lotta in prima linea contro le Brigate Rosse. Crea il Nucleo Speciale Antiterrorismo nella città piemontese e nel 1973 muore insieme alla seconda moglie in un attentato, conquistando una medaglia d’oro al valore civile alla memoria.