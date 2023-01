Daredevil: Born Again, nella serie potrebbe tornare Jessica Jones

Krytsten Ritter, attrice che ha interpretato il personaggio nelle tre stagioni della serie omonima e in The Defenders, ha pubblicato delle stories che fanno sperare i fan per via di un dettaglio: un logo sulla sua maglietta... Condividi

Charlie Cox, col suo Matthew Murdock, potrebbe non essere l'unico Defender di ritorno. Dopo l'annuncio dell'approdo di Daredevil: Born Again su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), i fan hanno iniziato a chiedersi se e come i Marvel Studios abbiano intenzione di rebootare tutto il materiale uscito su Netflix, che comprendeva personaggi come Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e Jessica Jones. Ed è proprio su quest'ultimo fronte che sembra potersi muovere qualcosa, almeno stando agli indizi.

Le stories di Krysten Ritter approfondimento Daredevil, cosa sappiamo della nuova serie tv Marvel su Disney+ Ad avviare le speculazioni su un possibile ritorno della detective speciale di Hell’s Kitchen sono state alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram da Krysten Ritter. L’attrice, che ha interpretato il personaggio nelle tre stagioni della serie stand alone omonima e nell’unica di The Defenders, in cui faceva team-up con Daredevil (Charlie Cox), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones), ha condiviso alcune immagini del suo allenamento.

GALEOTTO FU IL LOGO SULLA MAGLIETTA vedi anche Peacemaker, James Gunn sfida Deborah Ann Woll a replicare la sigla A colpire i fan, però, non sono stati tanto gli esercizi, certamente utili per poter interpretare il ruolo di una supereroina fortissima che prende a calci e pugni i criminali di Manhattan, quando un dettaglio del suo abbigliamento. Durante le sessioni in palestra, infatti, Krysten Ritter indossava una maglietta con il logo di Daredevil.

RIPRESE AL VIA A BREVE leggi anche Marvel, Charlie Cox sarà Daredevil in quattro nuovi progetti Un indizio, per tanti follower, suffragato dall’approssimarsi dell’inizio delle riprese di Daredevil: Born Again, la serie con cui il Cornetto interpretato da Charlie Cox approderà definitivamente nel MCU dopo i cameo in Spider-Man: No Way Home e nella serie She-Hulk. Logico attendersi, quindi, un ritorno anche di nemici iconici e comprimari abituali, dal Kingpin di Vincent D’Onofrio, già (ri)visto in Hawkeye, alla Karen Page interpretata da Deborah Ann Woll, passando proprio per la Jessica Jones di Krysten Rytter.

GLI ALTRI PERSONAGGI CHE POTREBBERO RITORNARE vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv E chissà che nel MCU non possa esserci spazio anche per Luke Cage, Iron Fist e il Punitore di Jon Bernthal, particolarmente amato dai fan. Con ogni probabilità vedremo di nuovo in scena Echo, interpretata da Alaqua Cox, che dopo l’esordio in Hawkeye avrà anche una serie tutta sua, ma che, come nei fumetti, sembra destinata a fare team-up con il Diavolo Custode di Hell’s Kitchen.