Peacemaker, James Gunn sfida Deborah Ann Woll a replicare la sigla

Il tweet di James Gunn

James Gunn ha letto il tweet e deve aver apprezzato l’idea, dal momento che ha rilanciato la proposta coinvolgendo una delle protagoniste della serie. Non una boutade, ma un’autentica sfida lanciata con tanto di tag a Debora Ann Woll. L’attrice che interpreta Karen Page ha risposto con una gif di Kevin Bacon in Footlose, abbastanza per scatenare le fantasie dei fan che hanno cominciato a sognare una reunion tra lei, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, Elden Henson e Rosario Dawson, tutti insieme appassionatamente, a danzare sulle note di Do You Wanna Taste It.