The Last of Us, quando esce e dove vedere la serie TV in italiano

Manca davvero pochissimo all'arrivo, su Sky, di una delle serie più attese del 2022, The Last of Us . La produzione HBO, ispirata al capolavoro videoludico di Naughty Dog, porterà sul piccolo schermo le avventure di Joel e Ellie , interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Ecco tutto quello che c'è da sapere per prepararsi alla visione.

The Last of Us, quando esce e dove

approfondimento

The Last of Us, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

The Last of Us, la serie, uscirà il 16 gennaio su Sky e Now. Per la precisione, le puntate in lingua inglese con i sottotitoli andranno in onda la notte tra domenica 15 e lunedì 16 su Sky Atlantic e in streaming su NOW alle 3 del mattino italiane, in contemporanea con la messa in onda su HBO negli Stati Uniti. Non dovrete necessariamente puntare la sveglia di notte, perché in serata, ore 21.15, è prevista la replica su Sky Atlantic. Se avete impegni non preoccupatevi: gli episodi saranno poi disponibili on demand su Sky e NOW. Se preferite invece gustarvi la serie doppiata, l'appuntamento è per lunedì 23 gennaio, sempre su Sky Atlantic, ore 21.15. La storia riprenderà quella del celebre videogioco: vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa del fungo Cordyceps mutato che ha trasformato gli uomini in zombie, Joel viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Ellie è l'unico essere umano immune al fungo e, forse, rappresenta l'unica speranza di ottenere un vaccino. La prima stagione di The Last Of Us sarà composta da 9 episodi che avranno una durata di 60 minuti circa. Il ritmo sarà sempre quello di un episodio a settimana. Per la premiere (che sarebbe poi il primo episodio) mettetevi comodi, perché sarà il più lungo: come confermato da HBO durerà ben 85 minuti. Ad occuparsi della sceneggiatura Craig Mazin e Neil Druckmann (una garanzia visto che è presidente di Naughty Dog e autore della storia originale), mentre la regia del primo episodio è stata affidata a Kantemir Balagov. A comporre la colonna sonora della serie sarà Gustavo Santaolalla, già autore di quella del videogioco.