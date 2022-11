Due migliori amiche in una serie suddivisa in tre decenni per raccontare alti e bassi di un legame incredibile. Nella seconda stagione della produzione Tully e Kate si ritroveranno divise, mentre i racconti del loro passato forniranno un quadro più completo del loro rapporto.

Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il trailer della seconda stagione, in uscita il prossimo mese, più precisamente il 2 dicembre.

Parallelamente, Netflix Italia ha distribuito anche la sinossi ufficiale nella didascalia del filmato: “Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le ‘amiche del cuore per sempre’? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy.