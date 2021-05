L'estate in cui imparammo a volare 2, annunciata la nuova stagione

approfondimento

Tenebre e Ossa, il video backstage delle scene più spettacolari

In breve tempo il video ha conquistato i fan tanto da contare già più di 50.000 visualizzazioni su YouTube.

Non ci sono invece notizie per quanto riguarda l’apertura del set e la possibile data di distribuzione della serie sulla piattaforma di streaming (disponibile su SKY Q), non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.