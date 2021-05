Cobrai Kai 4, il teaser trailer della quarta stagione

L’uscita della quarta stagione della serie è prevista per la seconda parte del 2021. I fan non vedono l’ora che il torneo abbia inizio

Con grande sorpresa dei fan, Netflix ha deciso di condividere sui propri social un teaser trailer della quarta stagione di “ Cobra Kai ”, visibile anche su Sky Q e NOW . Un uomo è di spalle, lo si sente parlare. È in piedi nella penombra e ha un taglio di capelli a dir poco riconoscibile. Ora è ufficiale: Terry Silver è tornato .

Un nuovo personaggio è pronto a far ritorno dal franchise cinematografico. Il revival televisivo vedrà dunque un due contro due nella prossima stagione, con Johnny Lawrence e Daniel LaRusso da una parte e John Kreese e il suo vecchio compagno d’armi dall’altra. Nella prossima stagione si assisterà al tanto atteso torneo, che deciderà le sorti dei due dojo per sempre.

Cobra Kai 4, le anticipazioni

L’attore Thomas Ian Griffith è pronto a tornare sul set per interpretare ancora una volta il personaggio di Terry Silver, ben noto ai fan di “Karate Kid”. Nelle prossime puntate lo si vedrà mettere piede in città per aiutare l’amico John Kreese. Sappiamo qualcosa in più del loro vissuto in Vietnam dopo i flashback della terza stagione. Non è da escludere la possibilità di nuove scene in ambito bellico in futuro. Un rapporto decisamente saldo, al di là degli anni. Silver è dunque pronto a combattere per difendere il Cobra Kai.

Gli allievi del dojo si ritroveranno, dunque, a fronteggiare dei metodi ancora più estremi, seguendo le indicazioni dei due sensi, per non avere alcuna pietà dell’avversario. L’esordio del personaggio era avvenuto nel 1989, quando al cinema giunse il terzo capitolo cinematografico di “Karate Kid”. Al tempo, come oggi, il suo obiettivo era quello di aiutare Kreese a vendicarsi di Daniel, che al fianco aveva Mr. Miyagi, invece di Johnny Lawrence.

Il torneo è stato rinviato di una stagione. In cambio nel corso della terza i fan hanno assistito allontanamento e riavvicinamento di Johnny e Daniel. I due hanno capito d’avere più punti in comune di quanto pensassero e che il nemico comune da combattere è Kreese. Messe da parte le proprie divergenze, hanno creato un’unica scuola di arti marziali. Un dojo che offre un mix tra la via di Miyagi e il nuovo Cobra Kai che Lawrence aveva intenzione di creare.

Sarà possibile seguire la tradizione ed essere “badass” allo stesso tempo? È questo il grande dubbio. I due dovranno però collaborare al meglio, dal momento che il prossimo torneo segnerà la chiusura di uno dei due dojo. Nuovi equilibri anche sul fronte studenti, con Falco tornato dai propri amici, Miguel e Sam più vicini che mai e Robby e Tory schierati con Kreese.