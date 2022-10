Romulus II, i personaggi della nuova stagione. VIDEO

Il secondo capitolo della serie di Matteo Rovere prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 21 ottobre. Disponibile anche on demand Condividi

Domani, venerdì 21 ottobre, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la seconda stagione di Romulus. Romulus II - La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere è prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios (LO SPECIALE). Andiamo a scoprirne i personaggi principali con questa serie di video realizzati da Sky.

YEMOS – Andrea Arcangeli

All'inizio della seconda stagione Yemos è più forte che mai, ha accanto a sé Wiros, suo fratello, con il quale fonda Roma, dando il via al nuovo corso della storia; e poi c'è Ilia a cui lo unisce un legame fortissimo, il ricordo di suo fratello Enitos. Per questo motivo Yemos ha bisogno di lei e del suo amore. Ma in un mondo arcaico fatto di violenza e sopraffazione, dove dèi e uomini raramente mostrano pietà, promesse come quelle di Roma sono difficili da mantenere e tutto il suo mondo e le sue certezze crolleranno.

WIROS – FRANCESCO DI NAPOLI

All'inizio del nostro racconto è legatissimo a Yemos, fratello per scelta e destino. Insieme fondano Roma, una città nata non sul sangue e sulla vendetta, ma sulla giustizia e sulla pace. Nel corso della nostra storia si avvicinerà a Ersilia, il cui carisma lo convincerà che un re può essere infallibile, pari agli dei, trovando così la forza di agire da solo diventando adulto e rinunciando a una parte di sé. Ma pur volendolo fortemente, non si può sfuggire al proprio destino.

ILIA – MARIANNA FONTANA

Ha rimosso il lutto e il dolore, e vive in una specie di stasi che la tiene emotivamente lontana da tutto. L'unica persona che sente veramente vicina è Yemos. Solo lui sarà in grado di darle lo stimolo per provare a rifarsi una vita dopo le tragedie vissute nella prima stagione. Allontanare il dolore però non è mai una soluzione, e Ilia sarà costretta a fare i conti con i suoi fantasmi.

TITO TAZIO – EMANUELE MARIA DI STEFANO

Giovanissimo re dei Sabini, figlio del dio Sancos, re per origine divina e per questo temuto e venerato dal suo popolo. Misterioso e spietato, è anche in qualche modo un eroe fragilissimo, un ragazzo senza madre né padre, senza fratelli. L'essere orfano è la sua più grande debolezza ma sarà l'origine del legame che stringerà con Wiros. All'inizio della stagione crede ciecamente ai propri natali divini e ha come unico punto di riferimento "umano" le sue sacerdotesse e il fedele Sabos. Durante il racconto subirà però una grande trasformazione e dovrà imparare a essere uomo e re, oltre che Dio venerato senza condizioni, arrivando a prendere la guida del suo popolo mettendosi in gioco in prima persona, finalmente senza la mediazione o il controllo di nessuno.

ERSILIA – VALENTINA BELLÈ

Sacerdotessa forte, fedele al re Tito, disposta a fare tutto ciò che gli chiedono il dio Sancos e il suo sovrano. Rapita e portata a Roma trova la sua voce e la sua indipendenza, una forza che non credeva di avere e che le aprirà la porta di un nuovo mondo a cui pensava di non potere appartenere. LE SABINE – LUDOVICA NASTI, MARIA ROSARIA MINGIONE, GAIA ALTUCCI, BIANCA PANCONI Sacerdotesse mascherate, un gineceo allargato intorno a Tito, donne con le quali il re intrattiene dei rapporti morbosi che sono di natura divina – sono loro che leggono le volontà di suo padre Sancos – ma anche carnale, fisica, sessuale. Sono la guida del re, che pende dalle loro labbra e che le segue in ogni sua decisione. All'inizio sono una voce unica, quasi un corpo solo, soltanto dopo il loro rapimento le vedremo senza maschera e impareremo a conoscere le loro diversità.