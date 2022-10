Dal 21 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda stagione della serie di Matteo Rovere sull'ascesa di Roma. Showrunner, sceneggiatori e cast svelano alcune anticipazioni sui nuovi episodi

Mancano pochi giorni all’arrivo di Romulus II in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il primo episodio della seconda stagione andrà infatti in onda venerdì 21 ottobre e sarà disponibile anche on demand, visibile sia in protolatino con i sottotitoli sia doppiato in italiano. Per prepararci al ritorno della serie prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, Sky ha confezionato uno speciale ricco di anticipazioni e dettagli sulla costruzione di questa nuova avventura epica.