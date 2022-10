È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie young adult dell’orrore, in arrivo sulla piattaforma di streaming a partire dal 28 ottobre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tratto dalla serie di libri Half Bad di Sally Green, questo show promette tanti brividi. Infatti esce proprio nel periodo migliore dell'anno per chi adora tremare (non di freddo, s'intende): Halloween

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer ufficiale della serie horror di Netflix intitolata The Bastard Son & The Devil Himself, un bel gioiellino young adult dell’orrore, in arrivo sulla piattaforma di streaming a partire dal 28 ottobre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Tratto dalla serie di libri Half Bad di Sally Green, questo show promette tanti brividi. Infatti esce proprio nel periodo migliore dell'anno per chi adora tremare: Halloween. E con brividi non intendiamo il freddo (che il mese principe dell'autunno per adesso sembra ancora non garantire): qui ci sarà da battere i denti non per le temperature ma semmai per la paura.



The Bastard Son & The Devil Himself è scritto da Joe Barton (Progetto Lazarus, Giri / Haji – Dovere / Vergogna) ed è tratto dalla serie di libri Half Bad di Sally Green. La colonna sonora è originale, scritta e suonata dal gruppo pop britannico Let’s Eat Grandma.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie horror di Netflix The Bastard Son & The Devil Himself nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La trama

approfondimento David Gordon Green dirigerà il reboot de "L'esorcista" The Bastard Son & The Devil Himself racconta del sedicenne Nathan (interpretato da Jay Lycurgo). Si tratta del figlio illegittimo dello stregone più pericoloso del mondo, motivo per cui il ragazzo viene tenuto sotto controllo costante per il timore che possa seguire le orme paterne.

Ma arriverà il momento in cui i confini tra bene e male si confonderanno, portando il ragazzo a scoprire di cosa è capace…

Nathan sarà affiancato nelle sue terrificanti avventure da Annalise e Gabriel.



Il cast

approfondimento American Psycho: Christian Bale fu pagato meno dei truccatori Jay Lycurgo (Titans, The Batman, I May Destroy You – Trauma e rinascita), Nadia Parkes (Domina, Starstruck) ed Emilien Vekemans (Transferts) sono gli attori che compongono il cast principale di The Bastard Son & The Devil Himself.

A loro si aggiungono sia giovani attori esordienti sia volti già noti, come Isobel Jesper Jones, Paul Ready (Motherland, The Terror), David Gyasi (Carnival Row, Troy – La caduta di Troia), Kerry Fox (Conversations with Friends, Last Tango in Halifax), Liz White (Unforgotten, Brexit: The Uncivil War), Karen Connell (Vikings), Fehinti Balogun (I May Destroy You – Trauma e rinascita, Dune) e Misia Butler (Kiss Me First). Ci sarà inoltre al suo debutto in un ruolo drammatico la cantante Roísín Murphy, ex voce del duo Moloko, plurinominata ai Brit Award e ai Mercury Music Prize.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie horror di Netflix The Bastard Son & The Devil Himself nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.