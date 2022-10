Westworld, Lisa Joy parla di possibili spin-off

Nel corso della promozione di Inverso - The Peripheral per Prime Video, Lisa Joy, produttrice di Westworld ha parlato della possibile realizzazione di alcuni spin-off della serie con Evan Rachel Wood protagonista. Non ci sarebbero dei programmi specifici confermati al momento, ma ricordiamo che la stagione 5 sarà l’ultima per Westworld e per molti sarà difficile dire addio.

Il futuro di Westworld

vedi anche

Your Honor 2, le nuove aggiunte al cast

“Non ho parlato di spin-off. Accidenti, non posso nemmeno pensarci… Mi ha sbalordito quello che mi hai appena chiesto. In questo momento sono qui pensando al mio lavoro su The Peripheral. Ho già a che fare con quella sequenza temporale, cercando di immergermi intorno a tutto questo. Ma no, sono così entusiasta da tutti i progetti che abbiamo in lavorazione in questo momento, e sono entusiasta di essere qui con il regista di The Peripheral Vincenzo Natali” ha detto Lisa Joy in un’intervista a ComicBook.