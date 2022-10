The Winchesters, Tom Welling nel cast della serie

Come rilanciato dal magazine Deadline , Tom Welling sarà Samuel Campbell nella serie The Winchesters, prequel di Supernatural.

Domenica 9 ottobre i produttori e il cast della serieThe Winchesters hanno presenziato al Comic Con di New York svelando importanti dettagli sulla produzione in arrivo, prequel della serie andata in onda per ben quindici stagioni con protagonisti Jared Padalecki e Jensen Ackles nei panni di Sam Winchester e Dean Winchester.