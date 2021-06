Smallville, in arrivo una serie animata con Tom Welling

“Smallville” è stata una delle serie TV di maggior successo della prima parte degli anni Duemila. In onda dal 2001 al 2011 per un totale di dieci stagioni. Dal series finale sono state costanti le richieste rivolte a Tom Welling, Erica Durance, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum di tornare insieme per un nuovo progetto.

Per questo motivo l’entusiasmo è volato alle stelle quando è stato proposto un cameo di Clark Kent e Lois Lane, di quello show, in “Crisi sulle Terre Infinite”. Tutto ciò, però, non ha fatto altro che spingere i nostalgici della serie a sperare ancor di più in un nuovo progetto dedicato ai personaggi tanto amati. L’attesa è finalmente terminata e, incredibilmente, ci sarà spazio per il ritorno sia di Tom Welling che di Michael Rosenbaum, ovvero Clark Kent e Lex Luthor.

Smallville, serie animata: cosa sappiamo

Il cameo di Clark e Lois in “Crisi sulle Terre Infinite” non è stato un semplice regalo agli appassionati. È stato infatti sfruttato per fornire delle importanti informazioni. Il mondo di “Smallville” trova spazio su Terra-167. A ciò si aggiunge il fatto che Clark abbia deciso di rinunciare ai propri poteri. Si ritrova, infatti, faccia a faccia con una nuova versione di Lex, frutto del multiverso, che tenta di annientarlo con della kryptonite, che però non ha più effetto su di lui.

Lois è divenuta sua moglie e insieme vivono nella fattoria dei Kent, insieme con due figlie. Dopo questa breve parentesi inserita nell’Arrowerse, Tom Welling ha rivelato d’avere in serbo nuovi progetti. Ecco, finalmente, l’annuncio ufficiale. Sia lui che Michael Rosenbaum lavoreranno a una nuova serie animata ispirata a “Smallville”.

È loro intenzione coinvolgere il maggior numero di membri del cast originale, anche se non si hanno particolari informazioni sullo show, così come sulla rete o piattaforma che lo ospiterà. Ecco le parole di Tom Welling: “Io e Michael Rosenbaum stiamo lavorando a una serie animata per riportare in vita quei personaggi e sfruttato il maggior numero di membri del cast originale. Non ditelo a nessuno, però, ci stiamo ancora lavorando”.

I fan hanno già iniziato a fare ipotesi sui membri pronti a fare ritorno. Una cosa, però, appare quasi certa. Difficile pensare a un coinvolgimento di Allison Mack, nota interprete di Chloe Sullivan nello show, dati i suoi problemi legali.