Flesh and Blood, trama e cast della miniserie con Imelda Staunton

Mistero, indagini e scenari incantevoli sono gli ingredienti che caratterizzano Flesh and Blood, la miniserie britannica andata in onda nel Regno Unito nel 2020, ora trasmessa in chiaro in Italia in prima visione. Lo show, composto da quattro puntate è in programma in prima serata su Rai 3 il 6 e il 7 ottobre. Nel cast di questo brillante dramma familiare, moti volti noti della tv inglese e Imelda Staunton, annunciata interprete della Regina Elisabetta II nella prossima stagione di The Crown.



Il cast dello show con Imelda Staunton e Francesca Annis leggi anche The Crown 5, la serie tv arriverà il 9 novembre Gli appassionati di storie investigative saranno felici di inserire Flesh and Blood nella propria lista di titoli da vedere. La miniserie, un prodotto per la tv squisitamente britannico, è stata apprezzata dagli spettatori per il giusto equilibrio nella trama tra elementi mistery e drammatici, ben amalgamati da una sceneggiatura non priva di guizzi e di humor nero. Scritto da Sarah Williams che, tra le altre cose, ha lavorato alla sceneggiatura di Becoming Jane , pellicola del 2007 con Anne Hathaway, lo show è diretto da Louise Hopper, brillante regista che ha firmato anche la direzione di alcuni episodi di serie acclamate come The Witcher. Alla produzione al femminile si aggiunge un cast che comprende diverse donne molto amate del piccolo schermo. Non solo Imelda Staunton che interpreta Mary, la protagonista, ma anche Francesca Annis, che ha lavorato con Lynch in Dune e Polanski in Macbeth, e Claudie Blackey, già vista in Pride & Prejudice (2005). Tra gli altri interpreti, Stephen Rea, volto dell'enigmatico Mark, e Russell Tovey ma la storia, che parte da un misterioso omicidio sulla spiaggia di Pevensey Bay, nell’East Sussex, scuote tutta la comunità, per cui i personaggi sono ben più di quelli principali.

Flesh and Blood, miniserie mistery nell'East Sussex Al centro della trama di Flesh and Blood, le vicende di Vivien (Francesca Annis), settantenne vedova con tre figli adulti che decide di concedersi una seconda vita con Mark (Stephen Rea), coetaneo, vedovo e medico in pensione. L'uomo, piuttosto misterioso, non riesce a catturare la simpatia dei figli di Vivien che iniziano a indagare sul suo passato anche per non mettere a rischio la propria eredità e ciò che resta della loro famiglia. Anche Mary (Imelda Staunton), vicina di casa di Vivien, non ci vede chiaro sull'ex medico e tutto si complica con un omicidio che getta pesanti ombre su tutta la situazione che procede tra bugie, rivelazioni e vecchi rancori familiari, un mix vincente per gli estimatori del genere.