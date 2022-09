Scanners, il film di David Cronenberg diventerà una serie TV

HBO tenta di portare la pellicola in tv: il noto regista sarà il produttore esecutivo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Grandi movimenti e novità dal fronte HBO, uno dei broadcaster più importanti d’America ha annunciato il lancio di una nuova serie tratta da Scanners, il film del 1981 di David Cronenberg. La produzione è già in sviluppo e l’adattamento televisivo della pellicola da parte di HBO non è il primo tentativo in tal senso che viene condotto sul film del noto regista, un capolavoro che ha rivoluzionato il mondo del cinema. Ed è proprio la sua forza e il suo impatto a renderlo così unico ma, anche per questo, complicato da trasformare in un adattamento televisivo.

Il progetto HBO per la serie tv su Scanners approfondimento Le migliori serie TV da vedere a settembre 2022. FOTO Il progetto è già avviato ma la produzione è ancora in sviluppo, quindi al momento non si hanno informazioni più dettagliate su come verrà portato avanti. Tra le prime indiscrezioni, però, è emerso che lo stesso David Cronenberg è stato coinvolto nella produzione: una scelta sensata per non stravolgere il senso profondo della trama e della storia, che solo chi l’ha ideata può riuscire a mantenere nella trasposizione televisiva. Per questo motivo Cronenberg è il produttore esecutivo. Per la sceneggiatura è stato ingaggiato William Bridges, che ha già lavorato a Black Mirror e che sarà anche lo showrunner del progetto. La regia, invece, è stata affidata a Yann Demange. La produzione è nelle mani di Media Res, Wayward Productions di Demange e ovviamente HBO. Impossibile già da ora sapere qualcosa di più sulla trama della serie tv. Quel che si sa è che per l’adattamento televisivo si vuole mantenere l’ambientazione nel mondo distopico del film originale.

La trama del film originale GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Nell’idea di David Cronenberg, in Scanners è stato immaginato di condurre un esperimento su un gruppo di madri, alle quali è stato somministrato un farmaco pre-natale. Questo ha dato origine a individui con poteri telepatici e telecinetici molto forti. È un film in cui fantascienza e horror si incastrano quasi alla perfezione. Sono proprio i superpoteri il cuore del film, non i suoi personaggi. Partendo da questo presupposto, si sarebbe portati a dire che non dovrebbe essere difficile realizzare degli spin-off, come può essere un adattamento televisivo. Tuttavia, la grande attenzione e il forte legame dei telespettatori con la prima versione del film di Cronenberg, nonché la difficoltà di mantenere così alto il livello, hanno fatto sì che i precedenti tentativi non siano stati accolti positivamente. Ora potrebbe essere diverso: lo stesso Cronenberg è stato coinvolto nella produzione e il team di professionisti chiamato alla realizzazione di HBO è di livello altissimo.