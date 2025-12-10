Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Su Sky un Natale all'insegna della magia di Harry Potter

Cinema sky cinema
©Webphoto

Il mondo incantato di Hogwarts illumina le feste con Icons - Harry Potter, in prima visione su Sky Documentaries, e la collezione completa dei film su Sky Cinema

Un viaggio esclusivo nel cuore della magia di Harry Potter sarà disponibile su Sky Documentaries con Icons – Harry Potter, il documentario in sei parti disponibile in prima visione su Sky Documentaries con due episodi ogni sabato a partire dal 13 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Attori, membri del team creativo ed esperti svelano storie inedite sulla saga cinematografica che ha conquistato il mondo. Per la prima volta, i protagonisti raccontano i retroscena, le scelte artistiche e i momenti chiave che hanno trasformato Harry Potter in un fenomeno globale. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dietro la magia che ha ridefinito il modo di fare cinema.

Grazie a spezzoni tratti dai film e testimonianze esclusive, entriamo nel magico mondo di Hogwarts come mai prima d’ora. Il documentario in quattro parti offre agli spettatori un’esperienza immersiva tra emozioni, curiosità e dettagli che hanno fatto la storia del grande schermo.

Prodotto da Full Board Media, il documentario è diretto da Brian Volk-Weiss e Alyssa Michek.

Potrebbe interessarti

Harry Potter, Dominic McLaughlin e la lettera di Daniel Radcliffe

SKY CINEMA HARRY POTTER

Da sabato 20 a mercoledì 31 dicembre Sky Cinema Family diventa Sky Cinema Harry Potter dedicando l’intera programmazione al maghetto più amato del grande schermo, con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) composto dagli 8 film della saga cinematografica di Harry Potter e i due film di Animali Fantastici. Oltre ai documentari David Holmes: Il ragazzo che è sopravvissuto Harry Potter 20° Anniversario: Ritorno a Hogwarts.

Spettacolo: Ultime notizie

Su Sky un Natale all'insegna della magia di Harry Potter

Cinema sky cinema

Il mondo incantato di Hogwarts illumina le feste con Icons - Harry Potter, in prima visione su...

Eurovision, l'Islanda annuncia il boicottaggio del contest canoro

Musica

Il Paese si unisce a Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia e non parteciperà all'evento dopo la...

Mecna torna col singolo Se Finisse l'Amore e a gennaio parte il tour

Musica

Il tema del brano è cosa resterebbe dell'esistenza umana senza un sentimento così forte. Il...

I Maroon 5 in concerto all'Ippodromo Snai San Siro di Milano nel 2026

Musica

Il gruppo, guidato da Adam Levine, in Italia per gli I-Days. Nel giugno di quest’anno la...

Emily in Paris, arriva il libro coi look di Lily Collins nella serie

Serie TV

Il volume con gli outfit di Emily Cooper nello show Netflix è già disponibile per i fan della...

Spettacolo: Per te