Su Sky un Natale all'insegna della magia di Harry Potter

Un viaggio esclusivo nel cuore della magia di Harry Potter sarà disponibile su Sky Documentaries con Icons – Harry Potter, il documentario in sei parti disponibile in prima visione su Sky Documentaries con due episodi ogni sabato a partire dal 13 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Attori, membri del team creativo ed esperti svelano storie inedite sulla saga cinematografica che ha conquistato il mondo. Per la prima volta, i protagonisti raccontano i retroscena, le scelte artistiche e i momenti chiave che hanno trasformato Harry Potter in un fenomeno globale. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dietro la magia che ha ridefinito il modo di fare cinema.