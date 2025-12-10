Su Sky un Natale all'insegna della magia di Harry Potter

Il mondo incantato di Hogwarts illumina le feste con Icons - Harry Potter, in prima visione su Sky Documentaries, e la collezione completa dei film su Sky Cinema
Un viaggio esclusivo nel cuore della magia di Harry Potter sarà disponibile su Sky Documentaries con Icons – Harry Potter, il documentario in sei parti disponibile in prima visione su Sky Documentaries con due episodi ogni sabato a partire dal 13 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Attori, membri del team creativo ed esperti svelano storie inedite sulla saga cinematografica che ha conquistato il mondo. Per la prima volta, i protagonisti raccontano i retroscena, le scelte artistiche e i momenti chiave che hanno trasformato Harry Potter in un fenomeno globale. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dietro la magia che ha ridefinito il modo di fare cinema.
Grazie a spezzoni tratti dai film e testimonianze esclusive, entriamo nel magico mondo di Hogwarts come mai prima d’ora. Il documentario in quattro parti offre agli spettatori un’esperienza immersiva tra emozioni, curiosità e dettagli che hanno fatto la storia del grande schermo.
Prodotto da Full Board Media, il documentario è diretto da Brian Volk-Weiss e Alyssa Michek.
SKY CINEMA HARRY POTTER
Da sabato 20 a mercoledì 31 dicembre Sky Cinema Family diventa Sky Cinema Harry Potter dedicando l’intera programmazione al maghetto più amato del grande schermo, con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) composto dagli 8 film della saga cinematografica di Harry Potter e i due film di Animali Fantastici. Oltre ai documentari David Holmes: Il ragazzo che è sopravvissuto e Harry Potter 20° Anniversario: Ritorno a Hogwarts.