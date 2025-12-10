Scala, il direttore Chailly ha un malore: interrotta "Lady Macbeth"

Offerte Sky
Scala, il direttore Riccardo Chailly ha un malore: interrotta "Lady Macbeth"

Musica
©IPA/Fotogramma

La replica di questa sera dello spettacolo inaugurale della stagione è stata sospesa dopo il secondo atto. Il pubblico ha atteso una trentina di minuti prima che il teatro comunicasse la decisione di non proseguire l'esecuzione "per rispetto del maestro" e "vista la complessità della partitura". Il direttore d'orchestra è stato portato in ospedale in ambulanza

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'. L'annuncio è stato dato una trentina di minuti dopo il secondo intervallo dell'opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi.

Il direttore d'orchestra Riccardo Chailly
Il direttore d'orchestra Riccardo Chailly - ©IPA/Fotogramma

Portato in ospedale in ambulanza

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale. Già prima erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d'ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo. Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l'annuncio al pubblico spiegando che la direzione per la complessità dell'opera e "per rispetto al maestro Chailly" ha deciso di non proseguire nella rappresentazione.

