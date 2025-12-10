Mecna torna col singolo Se Finisse l'Amore e a gennaio parte il tour

È approdato su tutte le piattaforme digitali e da venerdì 12 dicembre in rotazione radiofonica Se Finisse l'amore, il nuovo singolo di Mecna per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il brano, scritto da Mecna e Alessandro La Cava e composto da Alessandro La Cava e LVNAR, riflette su quanto i legami, il disordine e il caos siano parte integrante di una relazione ma, allo stesso tempo, siano capaci di distruggerla. Attraverso immagini intime e malinconiche, Mecna descrive l’amore non come un semplice sentimento, ma come vera e propria infrastruttura invisibile dell’esistenza umana, interrogandosi su cosa rimarrebbe di ognuno di noi senza la sua presenza, soprattutto nei piccoli gesti quotidiani. Se Finisse l'amore si aggiunge al racconto dell’ultimo album Discordia, Armonia e altri Stati d'Animo uscito lo scorso 24 ottobre, un lavoro che ruota intorno agli stati d’animo e a quelle emozioni universali che appartengono a tutti, valorizzate attraverso la cifra stilistica unica di Mecna: un linguaggio chiaro e diretto, capace al tempo stesso di entrare in intimità con il lato profondamente più umano dell’ascoltatore. I testi, infatti, diventano uno specchio e voce non solo delle sue esperienze più personali, ma anche di quelle di chi ascolta.