Mecna torna col singolo Se Finisse l'Amore e a gennaio parte il tour

Il tema del brano è cosa resterebbe dell'esistenza umana senza un sentimento così forte. Il Terapia Club Tour 2026 parte il 17 gennaio da Senigallia
È approdato su tutte le piattaforme digitali e da venerdì 12 dicembre in rotazione radiofonica Se Finisse l'amore, il nuovo singolo di Mecna per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il brano, scritto da Mecna e Alessandro La Cava e composto da Alessandro La Cava e LVNAR, riflette su quanto i legami, il disordine e il caos siano parte integrante di una relazione ma, allo stesso tempo, siano capaci di distruggerla. Attraverso immagini intime e malinconiche, Mecna descrive l’amore non come un semplice sentimento, ma come vera e propria infrastruttura invisibile dell’esistenza umana, interrogandosi su cosa rimarrebbe di ognuno di noi senza la sua presenza, soprattutto nei piccoli gesti quotidiani. Se Finisse l'amore si aggiunge al racconto dell’ultimo album Discordia, Armonia e altri Stati d'Animo uscito lo scorso 24 ottobre, un lavoro che ruota intorno agli stati d’animo e a quelle emozioni universali che appartengono a tutti, valorizzate attraverso la cifra stilistica unica di Mecna: un linguaggio chiaro e diretto, capace al tempo stesso di entrare in intimità con il lato profondamente più umano dell’ascoltatore. I testi, infatti, diventano uno specchio e voce non solo delle sue esperienze più personali, ma anche di quelle di chi ascolta.
PARTE IL 17 GENNAIO IL TERAPIA CLUB TOUR DI MECNA
A gennaio 2026 parte il Terapia Club Tour 2026, la sua nuova tournée nei principali club italiani e non solo che si concluderà con un’unica data internazionale a Londra e che riporterà Mecna alla dimensione live. Sarà inoltre un’occasione per ascoltare dal vivo le più grandi hit dell’artista e i brani presenti nel nuovo album. Prodotto da Vivo Concerti, il tour avrà inizio il 17 gennaio 2026 dal Mamamia di Senigallia (AN), per poi proseguire il 22 gennaio alla Casa Della Musica di Napoli, il 23 gennaio all’Eremo Club di Molfetta (BA), il 25 gennaio al Fabrique di Milano, il 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze, il 27 gennaio all’Atlantico Live di Roma, il 29 gennaio all’Hall di Padova, il 30 gennaio all’Estragon di Bologna, chiudendo con l’unica data all’estero l’8 febbraio al Colours Hoxton di Londra (UK). Info e biglietti su www.vivoconcerti.com.
Approfondimento
Mecna presenta l'album Discordia, Armonia e Altri Stati d'Animo
"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere
Dal tuo bicchiere di Serrati è il mio singolo di novembre: è una dichiarazione d'amore spudorata e autentica, che rivendica la possibilità di affermare ciò che si sente senza filtri, spontaneamente. Si è chiuso un mese ricco di brani potenti: tra gli altri Birthh, Yna, Camillacosì, Ibla, Revelé, Diniche e Alex Wyse. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO