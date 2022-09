Chainsaw Man, il nuovo trailer della serie anime dark fantasy

Si tratta di uno show molto atteso dagli appassionati del filone anime, che già da questo nuovo filmato rimarranno assai soddisfatti, dal momento che vengono mostrati alcuni personaggi che non erano stati ancora presentati. In questo nuovo trailer vediamo Denji e Makima intenti a proseguire con le loro missioni da cacciatori di creature infernali. Il regista di questa serie di genere dark fantas è Ryū Nakayama, mentre MAPPA (acronimo che sta per Maruyama Animation Produce Project Association) è lo studio che realizza lo show, un nome celeberrimo nel panorama di serie e film di animazione a cui si devono già tante altre produzioni d'eccellenza, per esempio L’Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen 0. Quest'ultimo è stato un vero e proprio successo di botteghino a ogni latitudine, diventando un titolo di culto in tutto il mondo. La produzione di Chainsaw Man è iniziata già parecchi anni fa. La prima stagione della serie sarà composta da 12 episodi. Chainsaw Man è tratta dall'omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, un'opera che in tutto il mondo ha venduto più di 15 milioni di copie, registrando un enorme successo. Potete guardare il nuovo trailer ufficiale della serie Chainsaw Man nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Protagonista di Chiansaw Man è un orfano e senzatetto di nome Denji. Questo giovane stringerà amicizia con il Diavolo Motosega e inizierà a cacciare i diavoli dietro retribuzione della Yakuza. Ma per salvarsi la pelle, un giorno stringerà un patto con Pochita: da quel momento in avanti Denji si trasformerà in una creatura ibrida, composta da una parte umana e da una parte diabolica.

Incontrerà poi Makima, un ufficiale del reparto cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza. Costui lo arruolerà in una sezione sperimentale che utilizza alcuni diavoli non cattivi, impiegandoli nella lotta contro i demoni. Denji viene così arruolato nella cosiddetta Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza, un gruppo in cui il giovane incontrerà altri cacciatori di creature infernali assieme ai quali inizierà una caccia a tappeto per trovare il Diavolo Pistola, una delle creature più terrificanti che esistano al mondo.

La squadra di Denji è composta dai cacciatori Power e Aki Hayakawa. Il fine ultimo del protagonista è comunque quello di chi stringe il tipico patto con il diavolo di tradizione goethiana: vuole ottenere soldi, fama e ragazze.



